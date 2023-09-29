إنطلاق فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان "هى الفنون"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، برعاية مهرجان " هى الفنون" في دورته الثالثة والذي انطلقت فعالياته مساء اليوم، ويُقام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ويستمر حتى 1 أكتوبر القادم، هذا بالإضافة إلى رعاية مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته ال 27 والذي انطلقت فعالياته أمس وتستمر حتى 29 سبتمبر الجاري وتنظمه محافظة الشرقية بأرض الفروسية بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وقد قامت الهيئة برعاية مهرجان "هى الفنون" حيث يعد فرصة لإلقاء الضوء على الفنون والثقافات المتنوعة من مختلف دول العالم، فالمهرجان يعتبر حدثاً فنياً ثقافياً دولياً يضم مجموعة متنوعة من الفرق الأجنبية والمصرية النسائية من مختلف مجالات الإبداع الفنى وذلك لمشاركة تجاربهم من خلال ورش العمل المختلفة والندوات والحفلات الموسيقية والعروض الفنية.

ويشارك بالمهرجان عدد من الدول الأوربية، وتضم فعاليات المهرجان هذا العام 14 حفلاً موسيقياً و 3 عروض أفلام و 4 ورش عمل و 4 عروض راقصة ومسابقة موسيقية وعروض مسرحية، بالإضافة إلى معرضاً فوتوغرافياً تحت عنوان " الأنوثة "

ويضم المهرجان عدد من الفرق والفنانات ويشارك من مصر الفنانة دينا الوديدي، وحفل لفرقة طبلة الست، وعازفة الهارب منى واصف وفاطمة عادل، وحفل لموسيقه الراب مع الفنانات دارين، وفاتى، وهالة.

هذا بالإضافه إلى حفل للأطفال لنشر الوعي الفني والثقافي لديهم يقدمها أطفال فابريكا تحت إشراف دكتورة نيفين علوبة وكورال المدرسة الألماني بالإسكندرية.

أما مهرجان الشرقية للخيول العربية فقامت الهيئة برعايته في إطار حرصها على رعاية الفعاليات الرياضية.

ويهدف المهرجان إلى اشتراك أكبر عدد من مربي الخيول العربية المصرية الأصيلة المسجلة والمطابقة لشروط المسابقات المحددة بمنظمة الايكاهو بمسابقه جمال الخيول العربية، حيث يتميز المهرجان بإقامة بطولة جمال الخيول العربية، كما ينفرد بإقامة بطولة تراث أدب الخيول والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتراث المصري على مدار ٢٦ عام.