أسفلت مخضب بالدماء.. ضحية جديدة في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

دهست سيارة مسرعة سيدة بالطريق العام بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة، ونقلت الشرطة الجثمان إلى ثلاجة الكوتى وضبطت المتهم المتسبب في الحادث.

البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغ من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة ملقاة بالطريق بدائرة القسم.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ بالتنسيق مع قطاع الغرب، وتبين بالفحص ان سيارة مسرعة دهست سيدة تدعى "مي.م.ع" ما أسفر عن مصرعها في الحال.

نُقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.