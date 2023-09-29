شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات توحه بعدم ترك أى فصل بدون معلمين بالعام الدراسي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت المديريات التعليمية الإدارات والمدارس، بسد العجز فى المدارس وعدم ترك أى فصل بدون معلم، فى إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجارى، وشددت على ضرورة سد العجز وفق الضوابط المحددة لتحقيق الاستقرار والانضباط داخل الفصول الدراسية منذ اليوم الأول من انطلاق الدراسة.

فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أهمية فترات المشاهدة والتي ستساعد بشكل كبير في التغلب على مشكلة سد عجز المعلمين من خلال عرض دروس القنوات التعليمية والتي يقدمها أكفأ المعلمين على مستوى الجمهورية خلال فترات المشاهدة، ما سيسمح أيضًا بتنفيذ يوم النشاط الرياضي والثقافي والفني بكل المدارس على مستوى الجمهورية.

وأوضحت : قرب الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بتركيز تطوير مناهج المرحلة الإعدادية على تحقيق جودة حياة الطلاب وأسرهم، والتركيز على المفاهيم الكبرى، والمساهمة فى تطوير البنية المعرفية لديهم، وبعد الانتهاء من التطوير في المرحلة الإعدادية يتم الانتقال لتطوير مناهج المرحلة الثانوية.