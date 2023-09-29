شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الزراعة والتموين والداخلية وحماية المنافسة يواصلون حملات التفتيش على منافذ البيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى أن هناك معلومات وردت عن بعض شركات تداول بيض المائدة بمحافظات القليوبيه، والجيزة، والدقهلية، التى تبيع البيض بأسعار مبالغ فيها ولا تتماشى مع تكاليف الإنتاج ومصروفات التشغيل، مع تخزين كميات من بيض المائده لحجبها عن السوق بغرض الاحتكار وزيادة أسعارها، والتى تقوم بالتعاملات التنافسيه والاتفاقات لرفع الأسعار على المستهلك، والتعاون فيما بينهم ضد مصلحة المواطن.

أضافت الوزارة أنه تم عمل التحريات اللازمة وتجميع المعلومات الدقيقه والتتبع والرصد والتأكد من صحة المعلومات، وتوجهت لجنه رقابيه من الزراعه، ومباحث التموين، والتموين، وجهاز حماية المنافسه، وداهمت مخازن بيض المائده، وبالتفتيش تبين وجود كميات من أطباق بيض المائده مخزنه بغرض الاحتكار ورفع الأسعار، وما يتم بيعه منهم، يباع بأسعار مرتفعه مبالغ فيه وبدون فواتير، وعليه فإن ما تم رصده من وقائع وكذلك رفع الأسعار تعتبر مخالفات للقوانين والقرارات الوزاريه الخاصه باحتكار السلع ورفع الأسعار في السوق مما يؤدى إلى عدم إستقرار الأمن الغذائي في الدوله، والتأثير السلبى المباشر على إستدامة مشروعات قوميه أقامتها الدوله من أجل التنميه المستدامه لثرواتنا الحيوانيه والداجنه، وقد اتخذت كافة الإجراءات القانونيه الرادعه حيال المخالفات والمخالفين، وعلى الفور تم إحالة الوقائع إلى النيابه العامه.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات تكليفات السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضى، وبالتنسيق مع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعه للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة و اللواء محمد فتح الله مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بتكثيف الحملات لمراقبة سوق تداول بيض المائدة.

شارك في الحملة المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجاره الداخلية ومأمور الضبط القضائي بوزارة التموين والتجاره الداخلية، ومن قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنة بوزارة الزراعه واستصلاح الأراضى كل من المهندس رضا علوان، والدكتور سامى ضحاوى، والمهندس على أبو عميره، وكل من المهندس أحمد محمود عبد الواحد، والمهندسة عزة بيومى محمد، مأمورى الضبط القضائى بقطاع التجارة الداخليه بوزارة التموين والتجاره الداخليه.

وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانيه والداجنة بوزارة الزراعه، على إستمرار حملات التفتيش الفجائيه من قبل وزارة الزراعه ومباحث التموين وجهاز حماية المنافسة وكافة الجهات الرقابيه، على مدار الساعه وطوال أيام الأسبوع وعلى كافة أرجاء الجمهوريه، وستتخذ كافة الإجراءات القانونيه الرادعه حيال المخالفات والمخالفين، ويمكن الإبلاغ عن طريق أرقام واتساب قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه 01551183225 ـــــ

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