شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة الطرق البديلة لغلق طريق بمدينة نصر لتنفيذ أعمال كوبرى مشاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع الهياكل المعدنية الخاصة بكوبرى مشاه بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، ويستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى :

- كوبرى عبور مشاه رقم 3 "أمام رنين" يوم 30/9/2023 بدايةً من الساعة الـ 12,05 صباحاً وحتى الـ 6 صباحاً من نفس اليوم:

o الإتجاه القادم من محور مهدى عرفة : يسلك يميناً إتجاه شارع إبراهيم مرشد فيساراً إتجاه شارع الصواف فيساراً شارع إبراهيم ناجى إتجاه محور أحمد الزمر.

o المتجه للطريق الدائرى : الإتجاه القادم من مناطق ذاكر حسين غلق مطلع كوبرى أحمد الزمر أمام حركة المركبات والاستكمال اتجاه المسطح فيميناً اتجاه محور شينزو آبى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.