شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف خالية.. 5702 فرصة عمل فى 11 محافظة برواتب تبدأ من 3000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل، عن 5702 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة ، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهرياً ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر أكتوبر. 2023.

وأوضحت أن فرص العمل الجديدة، متوفرة في 11 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة ، والإسماعيلية، وسوهاج ، ودمياط، والقليوبية، وأسيوط، وقنا، والغربية، والمنوفية، والمنيا.

وفي تخصصات:

-مدير فرع.

- رئيس فريق.

- أخصائى تمويل.

- محاسبين.

- مهندسين.

- مشرفين سكن.

- أفراد أمن.

- علاقات عامة.

- خدمة نزلاء.

- مندوبين مبيعات.

- سكرتارية .

- مندوبين مبيعات.

- مسئول سلامة وصحة مهنية.

- فنيين جميع التخصصات.

- كافة أعمال الفندقة.

- عمال خياطة بكافة الأقسام.

- عمال انتاج.

- عمال نظافة، وتخصصات أخرى . .

وتضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة،برواتب مجزية ، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل ..

ووجه وزير العمل حسن شحاتة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور .

وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها،وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة .