"اتمسك متلبسا".. حيلة سائق للهروب من الرادار والمخالفات المرورية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية، بأحد المواقف بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد قائد السيارة وتبين أنه ( سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة ).. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها "منتهية التراخيص" وتبين وجود طمس بلوحاتها الخلفية والأمامية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه خشية رصده من كاميرات الرادار والتهرب من المخالفات المرورية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.