شكرا لقرائتكم خبر عن غدا آخر موعد للأوكازيون الصيفي 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الصيفي 2023 لتوفير المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى حتى أخر فترة غدا السبت، حيث يحق للمحلات اختيار نسبة التخفيضات المشاركة بها في الأسعار دون إلزامها بأي نسبة في التخفيضات، شريطة أن تكون هذه التخفيضات حقيقية، شريطة أن يلتزم صاحب المحل بالإعلان عن سعر المنتج قبل وبعد التخفيضات.

وفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفى 2023 فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون الصيفى، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،

وتابع الأجهزة الرقابية عروض التخفيضات لدى المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون الصيفى 2023 للتأكد من التزامها بعروض تخفيضات الأسعار، وكذلك حصولها على تصاريح من المديريات للمشاركة فى الأوكازيون، حيث يتم متابعة بيانات "الباركود" الخاصة المنتج لمعرفة السعر قبل وبعد الخصم المعلن عنه فى الأوكازيون خاصة في الشهر السابق للأوكازيون الصيفي، ومن يثبت تلاعبه يتم تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وكذلك تحرير العديد من المخالفات عن عدم وجود تصريح وعدم كتابة لافتة المحل باللغة العربية.