شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية الشرطة تنظم ندوة تثقيفية للمجندين بمناسبة المولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أكاديمية الشرطة "كلية التدريب والتنمية" ندوة تثقيفية للمجندين، بعنوان "الإحتفال بالمولد النبوى الشريف"، حاضر خلالها مدير العلاقات العامة بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف- بحضور عدد من قيادات وضباط الكلية، وعدد من المجندين بالأكاديمية، وذلك بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.

تناولت الندوة التطرق إلى السيرة النبوية الشريفة وحياة الرسول ﷺ والقيم الدينية السمحة، كما تضمنت الندوة الحديث عن سمو ونعمة رسالة الأمن لتحقيق الطمأنينة والأمان للمجتمع والوطن والحفاظ على مقومات الأمن والإستقرار، لافتة إلى تضحيات وجهود رجال الشرطة وأدائهم الوطنى الفاعل التى قدموها لتحقيق الأمن والإستقرار للبلاد، وأكد فضيلته على أهمية دور رجال الشرطة فى تحقيق الأمن للوطن والمواطنين بإعتبارها رسالة سامية.. وأشار إلى ذكر نعمة الأمن فى العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة.. فضلاً عن أهمية ترسيخ القيم والمبادئ الدينية السمحة، وتعظيم روح الولاء والإنتماء ورفع الروح المعنوية.

لاقت فعاليات الندوة إستحسان وإشادة من الحضور مع موضوعات الندوة من خلال أسئلتهم وإستفساراتهم التى تؤكد وعيهم وحرصهم على تدعيم دورهم فى حماية أمن وطنهم.