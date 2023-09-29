شكرا لقرائتكم خبر عن موقع "الجمهور" الإخبارى يعلن انطلاقه الرسمى باحتفالية كبرى.. و"الخليج 365" يهنئ الزميل أمين صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم موقع "الجمهور" الإخباري، حفلا كبيرا بأحد فنادق القاهرة، مساء الخميس، بمناسبة الإعلان الرسمي عن انطلاق الموقع، وقدم الحفل كل من الاعلامى كريم كوجك والإعلامية ريهام عياد، وحضر الحفل نخبة من رجال السياسة والإعلام والفن والرياضة، كان من بينهم عمرو موسى أمين جامعة الدولة العربية السابق، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني وأمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة الخليج 365، والكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير الخليج 365، والكاتب الصحفي عبد الفتاح عبد المنعم رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع والكاتب الصحفي دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع إلى جانب أسرة الخليج 365 حضر كل من عصام كامل رئيس تحرير فيتو، والإعلامي محمد الباز والإعلامية سهير جودة، والكاتب الصحفي محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع بصراحة والكاتب الصحفي حازم عادل رئيس تحرير موقع مصر تايمز ونخبة كبيرة من الإعلاميين.

وحضر الحفل لفيف من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ منهم النائب حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، والدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد، والنائب الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى والنائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية وجيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر والدكتور عبد الحليم يوسف أستاذ التسويق والنائب أحمد سمير زكريا والنائب أحمد علي، كما حضر الحفل نخبة من الفنانين منهم الفنان القدير أحمد عبد العزيز وزوجته الدكتورة دينا شرف والفنان جمال عبد الناصر وأحمد عبد الله وميسرة وسناء يوسف.

ومن جانبها، قالت علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365 إن أجمل ما في التجارب هو البدايات، وتابعت: "أتذكر جيداً بداية تأسيس الخليج 365 الذي شهد انطلاقه وجود أجيال مختلفة من أصحاب الخبرة، والشباب الموهوب الذي شكل وقود تلك التجربة.. هؤلاء هم من عملوا بجد واجتهاد حتي قبل الحصول علي التراخيص اللازمة للانطلاق".

واستطردت مازحة : "أمين حظه أحسن مننا، هو حصل على التراخيص بشكل أسرع".

وأضافت "الشافعي": بالطبع أشكر خالد صلاح، مؤسس أول تجربة ديجتال فى مصر.. واليوم نشهد انطلاق موقع إخباري جديد في ظروف مهنية شديدة الأهمية لكنه بالتأكيد بمثابة نافذة ستضيف للمهنة وأيضا تفتح بابا للعديد من الشباب الذين يعملون فى مهنة الصحافة، المهمة صعبة ولكنني أثق في أمين الصحفي الموهوب الذي اعتبره أخى الصغير وأتمني له كل النجاح والتوفيق.. كما أنكم اخترتم اسم "الجمهور" وهو ما يعني مزيدا من الجهد لتكونوا على قدر ثقة وتوقعات الجمهور المتنوع الذى يصعب إرضائه.

ومن جانبه، قال عصام كامل رئيس تحرير فيتو، إن وجود موقع جديد منافس كموقع الجمهور، يعطى زخما لحركة الصحافة فى مصر، ويمثل رسالة هامة أنه على الرغم من شدة حساسية الفترة الحالية، إلا أن قطار الصحافة لا يتوقف وهذا أمر هام فى الفترة الحالية.

من جهته، قال المهندس محمد رزق رئيس مجلس إدارة موقع الجمهور، إن إنطلاق موقع "الجمهور" فى هذا التوقيت جاء فى إطار حرص القائمين عليه لدعم الدولة ومساندتها فى مجابهة إعلام الشر الذى يبث سمومه يوميا على منصات السوشيال ميديا للنيل من مصر وإرادة شعبها.

وتعهد المهندس "رزق" أن يقدم موقع الجمهور مادة صحفية محايدة وغير متحيزة سوى للوطن واستقراره، وأن يعمل على نشر الإيجابيات التي تشهدها الدولة المصرية لبث الأمل في نفوس المواطنين.

فيما قال الكاتب الصحفي أمين صالح، رئيس تحرير موقع الجمهور، أن الموقع يأخذ على عاتقه مسؤولية كبيرة من حيث العمل على نشر مادة صحفية تحترم عقلية المواطن البسيط، وفي نفس الوقت عدم الجرى وراء ما يسمى "التريند".

وأكد "صالح" أن موقع الجمهور لن يحيد عن دوره التوعوى ولن ينجرف وراء أخبار هدفها الإثارة أو البلبلة، مؤكدا أن "الجمهور" يضع مصلحة الوطن أولا وقبل أى شيء، كما يسعى لتحقيق انتشار ونجاح نابع من مصداقيته عند القارئ، وليس من مجرد البحث عن خبطات صحفية قد تؤثر سلبا على استقرار الدولة وحياة المواطنين.

فيما قال النائب علاء عصام، رئيس التحرير التنفيذي للموقع، أن انطلاق موقع الجمهور فى هذا التوقيت، بمثابة محاولة للوقوف مع مصر ضد الجماعة الإرهابية التى تحاول تزييف الحقائق وبث الفرقة بين أبناء شعب مصر.

وأكد "عصام" أن موقع الجمهور اتخذ على عاتقه مسؤولية وطنية بالوقوف بجانب الدولة المصرية ضد جماعات الشر والتخريب، بتقديم محتوى موضوعى يحترم القارئ والجمهور.

وقالت الكاتبة الصحفية ماجدة إبراهيم أنها خاضت ثلاثة تجارب وجميعها نجحت منها الأحرار واليوم السابع واليوم تخوض تجربتها فى الجمهور متمنية دوام التوفيق والنجاح لفريق العمل.

كما أكد الكاتب الصحفى محمود بدر عضو مجلس النواب أن برنامجه الذي يقدمه علي موقع الجمهور لن يكون محايدا علي الإطلاق وإنما ينحاز إلي الوطن ومصلحته فقط، وذكر مقولة الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل بأنه لا يوجد إعلام محايد، موضحا أن الانحياز لمصلحة البلد ضد أعداء الوطن سيكون هدفا رئيسيا لبرنامجه على الجمهور.

وقدم عمر خالد صلاح مؤسس تطبيق nojoum نبذة عن التطبيق الجديد معلنا عن شراكته مع موقع الجمهور ليقدما منصتين ناجحتين خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت الذي قدم فيه كل من المهندس محمد عامر برنامجه طوبة ومن أول السطر والدكتور وليد عتلم برنامجه جمهور إفريقيا عزفت بعدها فرقة أيامنا الحلوة مجموعة من أفضل أعمالها وسط احتفال وفرحة عارمة من كل الحضور.

وقدم أحمد سليمان رئيس التحرير التنفيذي للجمهور ومعه مجموعة من فريق العمل فقرة لتعريف الحضور بآلية العمل داخل موقع الجمهور.

وعمت أجواء الحفل مظاهر الفرح والسعادة على الحضور خاصة شباب الصحفيين العاملين بموقع الجمهور، الذين أعربوا جميعهم عن سعادتهم بالإنطلاق الرسمي للموقع آملين أن تكون فاتحة خير عليهم، وأن يحقق كل واحد منهم ما يصبو إليه مستقبلا.