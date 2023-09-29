شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن إنجازاتها فى الربع الأول من العام المالى الحالى 2023 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف إنجازاتها في الربع الأول من العام المالي الحالي 2023 / 2024 يولية إلى سبتمبر، وذلك على النحو التالى:

عقد أول مؤتمر دولي حول الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي في مجال الخطاب الديني

وإطلاق وثيقة القاهرة لأخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكترونى

(175)قافلة دعوية و(295) أسبوعًا ثقافيًّا

أكثر من ألفي مجلس إقراء وإفتاء وندوة علمية على مستوى الجمهورية

(13052)درسًا ضمن برنامج المنبر الثابت

23 ألف مسجد تشارك في البرنامج الصيفي للطفل

3148 ندوة ضمن مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم)

عقد (76965) مقرأة للأئمة والأعضاء والجمهور والمقارئ النموذجية ومقارئ السيدات ومقارئ الواعظات

عقد (25805) حلقة تحفيظ للقرآن الكريم على مستوى الجمهورية و(2034) حلقة في التحفيظ عن بُعد

عقد (231) مجلسًا للإقراء و(350) مجلسًا للتلاوة

وعقد عدد (12) أمسية ابتهالية

تنفيذ (51) دورة لأكثر من (3720) متدربًا من داخل مصر وخارجها

إصدار (15) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا

ليصل إجمالي الكتب التي تم تأليفها وترجمتها ونشرها إلى (452) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا

افتتاح (203) مسجد

منها (145) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و(58) مسجدًا صيانة وتطويرًا

(228) مسجدًا تحصل على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)

صرف (170) مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع

توزيع (395) طنًّا من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف ونصف مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

إهداء (1240) كتابًا علميًّا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للدول العربية والأجنبية

أكثر من (531) مليون جنيه إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف عن هذه الفترة

بزيادة عن نفس الفترة من العام الماضي قدرها (87) مليون جنيه بنسبة (19.7%)

علاج (158) حالة من قوائم الانتظار بمستشفى الدعاة

أولا : الإنجازات الدعوية

1. القوافل الدعوية :

سيرت وزارة الأوقاف عدد (175) قافلة دعوية خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024 ، وبيانها كالتالي :

 القوافل المشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية :

• تم تسيير عدد (5) قوافل مشتركة بين الأزهر الشريف - ووزارة الأوقاف - ودار الإفتاء المصرية) إلى منطقتي رفح والشيخ زويد بمديرية أوقاف شمال سيناء خلال شهر سبتمبر 2023م .

 ‌القوافل المشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف :

• تم تسيير عدد (23) قافلة مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بمديريات: (القاهرة، شمال سيناء، الجيزة، المنيا، الإسكندرية، جنوب سيناء، أسيوط، سوهاج، الأقصر، البحر الأحمر، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، قنا، كفر الشيخ، البحيرة، المنوفية ، بني سويف، مطروح).

 القوافل الخاصة بوزارة الأوقاف :

• تم تسيير عدد (118) قافلة دعوية أسبوعية بجميع المديريات الإقليمية .

• تم تسيير عدد (16) قافلة للمناطق النائية بمديريات ( البحر الأحمر- مطروح - البحيرة - الوداي الجديد - أسوان- البحيرة) .

• تم تسيير عدد (13) قافلة للواعظات بمديريات ( الفيوم ، الدقهلية ، المنيا، القليوبية ، القاهرة ، الجيزة ، أسوان ، الإسماعيلية) بعدد (17) مسجدًا .

2. الأسابيع الدعوية والثقافية :

• تم تنفيذ عدد (295) أسبوعًا ثقافيًّا ، حيث يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالقاهرة الكبرى والمديريات الإقليمية .

3. مجالس الإقراء والندوات العلمية :

• تم تنفيذ عدد (929) مجلس إقراء وندوة علمية على مستوى الجمهورية.

4. مجالس الإفتاء والندوات الإفتائية :

تم تنفيذ عدد (1210) مجلس إفتاء وندوة إفتائية، على النحو التالي :

• عدد (859) مجلس إفتاء وندوة إفتائية لأساتذة جامعة الأزهر وأمناء الفتوى بدار الإفتاء والأئمة المتميزين، على مستوى الجمهورية.

• عدد (351) مجلس إفتاء للواعظات على مستوى الجمهورية.

5. المنبر الثابت :

• تم تنفيذ عدد (13052) درسًا من برنامج المنبر الثابت ، وذلك بعدد (1004) مساجد على مستوى الجمهورية .

6. الدروس المنهجية :

تم تنفيذ عدد ( 14157) درس منهجي ، على النحو التالي :

• عدد (13000) درسًا من الدروس المنهجية للأئمة ، وذلك بعدد (1000) مسجد على مستوى الجمهورية .

• عدد (1157) درسًا من الدروس المنهجية للواعظات ، وذلك بعدد (89) مسجدًا على مستوى الجمهورية.

7. مجالس مساجد الأعلام الدينية :

• تم تنفيذ عدد (39) ندوة علمية بمساجد : (الإمام الشافعي بالقاهرة ، المسجد الكبير بقليوب "الإمام شهاب الدين القليوبي" ، مسجد الإمام السيوطي "رحمه الله" بأسيوط) .

8. البرنامج الصيفي :

• تم تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بعدد (23000) مسجد على مستوى الجمهورية ، بواقع (3) لقاءات أسبوعيًّا بكل مسجد .

9. الندوات المشتركة مع الإعلام :

تم تنفيذ عدد (25) ندوة مشتركة ، وبيانها كالتالي :

• تم تنفيذ عدد (13) ندوة من ندوات عقيدتي بالتعاون مع صحيفة الجمهورية بالمساجد التالية : (عثمان الحطابي القاهرة، عمر بن الخطاب – المنيب بالجيزة، دار الأرقم- شرق مدينة نصر ، الطاروطي بالجيزة ، الفتح برمسيس ، النور العباسية ، مسجد السعيد جكمك ، المهند التجمع الخامس ، السلطان الغوري - وسط القاهرة ، مسجد أبو طبل عابدين بالقاهرة، أبو بكر الصديق النرجس التجمع الخامس ، بلال بن رباح- الحديقة الدولية- القاهرة ، الإيمان- مكرم عبيد) .

• تم تنفيذ عدد (12) ندوة للرأي بالتعاون بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام، والمذاعة على قناة النيل الثقافية يوم الثلاثاء من كل أسبوع .

10. المبادرات :

• تم تنفيذ مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) خلال شهر سبتمبر يوم الأربعاء من كل أسبوع بعدد (3148) ندوة بعدد (787) مسجدًا على مستوى الجمهورية .

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ثانيًا : المقارئ والمسابقات القرآنية والأمسيات والابتهالات الدينية

1. المقارئ القرآنية:

عقدت وزارة الأوقاف عدد (76965) مقرأة خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، على النحو التالي :

• مقارئ الأئمة : وعددها (2676) مقرأة ، وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (34788) مقرأة على مستوى الجمهورية .

• مقارئ الأعضاء : وعددها (839) مقرأة ، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (10907) مقرأة على مستوى الجمهورية.

• مقارئ الجمهور : وعددها (2537) مقرأة ، وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة ، تم عقد عدد (30444) مقرأة على مستوى الجمهورية.

• المقارئ النموذجية : وعددها (25) مقرأة ، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (325) مقرأة على مستوى الجمهورية.

• مقارئ السيدات : وعددها (5) ، وتعقد يوم السبت من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (70) مقرأة على مستوى الجمهورية.

• مقارئ الواعظات : وعددها (35) ، وتعقد أيام الجمعة والسبت والأحد والأربعاء بعد صلاة العصر ، تم عقد عدد (431) على مستوى الجمهورية.

2. مجالس الإقراء :

• مجالس الإقراء على كبار القراء : وعددها (18) مجلسًا ، وتعقد أيام السبت والأحد والثلاثاء والجمعة بعد صلاة الفجر ، تم عقد عدد (231) مجلسًا على مستوى الجمهورية.

3. مراكز التلاوة :

• مراكز تلاوة القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة : وعددها (14) مركزًا ، تعقد أيام السبت والاثنين والأربعاء بعد صلاة الظهر ، والجمعة قبيل الصلاة ، وقد تم عقد عدد (350) مجلسًا على مستوى الجمهورية.

4. مكاتب التحفيظ :

تم عقد عدد (25805) حلقة تحفيظ على مستوى الجمهورية ، وبيانها كالتالي :

• مكاتب التحفيظ بالمكافأة : وعددها (236) ، وتعقد يوميًّا في الفترة من الساعة 8ص:12ظهرًا ، ومن 2م :4م عدا الجمعة والسبت ، بواقع (15340) حلقة تحفيظ .

• مكاتب التحفيظ على درجة : وعددها (161) ، وتعقد يوميًّا من الساعة 8 ص :3 عصرًا عدا الجمعة والسبت ، بواقع (10465) حلقة تحفيظ .

5. التحفيظ عن بعد :

• التحفيظ عن بعد : وعدد حلقاتها (70) حلقة تحفيظ ، تعقد يوميا حسب الجدول المعد لذلك ، وتم عقد (2034) حلقة .

6. مقرأة كبار القرّاء :

• مقرأة كبار القراء : وتعقد 4 مرات شهريًّا ، بالإضافة لمقرأة كبار القراء بمسجد مصر مرتين كل شهر ، تم عقد عدد (18) مقرأة .

7. الأمسيات الابتهالية :

• الأمسيات الابتهالية : وتعقد 4 مرات شهريًّا ، تم عقد عدد (12) أمسية ابتهالية خلال الفترة المذكورة.

8. المسابقات القرآنية :

• عقد مسابقة حفظ القرآن الكريم تحت 18 سنة .

• عقد الاختبارات الأولية المؤهلة للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم .

• عقد مسابقة عضوية المقارئ القرآنية .

• بدء اختبارات مسابقة القراءات القرآنية .

• بدء اختبارات مسابقة عضوية المقارئ النموذجية .

• الإعلان عن مسابقة الأصوات الذهبية في القرآن الكريم والابتهالات الدينية .

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ثالثًا : في مجال التدريب والتثقيف والإصدارات العلمية

1. التدريب والتثقيف

تم تنفيذ (51) دورة لأكثر من (3720) متدربًا ، وبيانها كالتالي :

• تم تنفيذ الدورة الرابعة لمنسوبي اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي في الفترة من 9/9/2023م حتى 16/9/2023م، لعدد (15) إعلاميًّا من دول: (السودان - الكويت - اليمن - فلسطين - المغرب - الجزائر - جزر القمر - تشاد)، إضافة إلى عدد من الإعلاميين والإذاعيين بجمهورية مصر العربية.

• تم تنفيذ ( 8 ) دورات في مجال الحاسب الآلي لعدد (120) متدربًا؛ ليصل إجمالي الحاصلين على شهادة (ICDL) من أكاديمية الأوقاف الدولية (1363) إمامًا وواعظة وإداريًّا.

• تم تنفيذ دورة المكون الشرعي من الدورة المتكاملة السابعة للأئمة والواعظات بأكاديمية الأوقاف الدولية لعدد (92) إمامًا وواعظة لمدة ستة أشهر.

• تم تنفيذ الدورة التدريبية للأئمة الجدد ذوي الهمم لعدد (31) إمامًا بأكاديمية الأوقاف الدولية.

• تم تنفيذ الدورة التدريبية للعمال الجدد بالمديريات الإقليمية لعدد (830) عاملًا.

• تم تنفيذ ( 8 ) دورات بمركز التدريب الرئيسي بمسجد النور بالعباسية لعدد (412) متدربًا.

• تم تنفيذ عدد ( 18 ) دورة في التوعية السكانية من خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان للتوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة والقضايا المجتمعية لعدد (933) إمامًا بالمديريات الإقليمية.

• تم تنفيذ (6) دورات تدريبية في مجال التدريب عن بُعد (أون لاين) لأكثر من 457 إمامًا داخل مصر، ودورة دولية واحدة عن بُعد لعدد 100 من أئمة وطلاب جامعة مركز الثقافة السنية بدولة الهند.

• تم تنفيذ ( 8 ) معسكرات تثقيفية للأئمة والواعظات، والطلبة والطالبات الوافدين المسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لعدد (729) متدربًا.

2. الإصدارات العلمية

• تم تأليف وترجمة ونشر عدد (15) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا ليصل إجمالي الكتب التي تم تأليفها وترجمتها إلى (452) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا.

• تم إصدار ثلاثة أعداد من مجلة منبر الإسلام وثلاثة أعداد من مجلة الفردوس .

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رابعًا : في مجال عمارة المساجد

• في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى حققت وزارة الأوقاف أرقامًا قياسية متعددة في افتتاحات المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف والتي بلغت خلال هذا الربع الأول من العام المالي الحالي (203) مسجد، منها (145) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(58) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

• حصول (228) مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ).

• تم فرش (284) مسجدًا، بكمية فرش بلغت (91638) مترًا من السجاد (المحراب) الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية، بتكلفة بلغت (25,200,450) جنيهًا، فضلًا عن مائة ألف متر من السجاد بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.

• بلغ إجمالي عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وتطويرها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي (11227) مسجدًا؛ بتكلفة تزيد على خمسة عشر مليار جنيه.

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رابعًا : في مجال البر وخدمة المجتمع

تم صرف نحو من (170) مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع منها:

• تم صرف (10) ملايين جنيه من باب القرض الحسن بدون أي مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى.

• تم صرف (5) ملايين جنيه مبادرات بالتعاون مع تحيا مصر.

• تم صرف (3,925,936) جنيهًا لتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدًا وعينًا.

• تم صرف (500) ألف جنيه لصالح نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم.

• (124,650,000) صكوك أضاحي وإطعام الأوقاف، تم ترجمتها إلى (395) طنًّا من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف، تم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشتركة من الأوقاف والمحافظات والتضامن الاجتماعي.

• (25) مليون جنيه مساهمة في توزيع نصف مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية.

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خامسًا : المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

• تم عقد أول مؤتمر دولي حول الفضاء الإلكتروني في مجال الخطاب الديني بعنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في الفترة من (9 - 10) سبتمبر 2023م.

• إطلاق وثيقة القاهرة لأخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني.

• إهداء (1240) كتابًا علميًّا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للدول العربية والأجنبية.

• (571) منحة دراسية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.

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سادسًا : هيئة الأوقاف المصرية

• بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 7/ 2023م حتى 30/ 9/ 2023م مبلغًا وقدره (531,889,498) جنيهًا، بزيادة قدرها (87,519,570) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (19.7%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2022/ 2023م، وبزيادة قدرها (167,989,504) جنيه، بنسبة قدرها (46.2%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2021/ 2022م.

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سابعًا : في مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة

في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم علاجها بمستشفى الدعاة من قوائم الانتظار ( 158 ) حالة، وإنفاق نحو عشرة ملايين جنيه على تطوير المستشفى.