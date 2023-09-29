بتوجيهات الرئيس.. المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستقبل اللاعب أشرف فولة

القاهرة - سامية سيد - بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعاجلة للاعب أشرف فولة بطل العالم السابق فى كمال الأجسام ،والذى يعانى من فشل كلوى ويحتاج للعرض على أساتذة أمراض الكلى تمهيداً لإجراء جراحة زراعة الكلى .

محمد يوسف

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