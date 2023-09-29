"القومى للمرأة" يوثق حكايات نجاح السيدات بمشروعات "تنمية الأسرة"

ويأتى هذا من منطلق حرص المجلس على تسليط الضوء على النماذج الملهمة والناجحة في المجتمع، حتى يصبحن قدوة لكل الفتيات والسيدات ويتشجعن على الشروع فى تحقيق احلامهن.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012