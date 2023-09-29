شكرا لقرائتكم خبر عن زاهى حواس يغادر طوكيو على أول رحلة لمصر للطيران بعد انقطاع 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس العاصمة اليابانية طوكيو على متن رحلة مصر للطيران التى استأنفت أولى رحلاتها اليوم بعد غياب دام أربع سنوات.

واستكمالاً للفعاليات والأنشطة التي نظمتها السفارة لوفد هيئة تنشيط السياحة خلال زيارته لليابان، ألقى د. زاهي حواس وزير الآثار الأسبق محاضرة بجامعة "واسيدا" اليابانية عن الاكتشافات الآثرية الجديدة بمنطقة الواحات البحرية ودور بعثات التنقيب الآثرى في البحث عن مقبرة الملكة "كليوبترا"، وذلك بالتنسيق مع د. ساكوجي يوشيمورا رئيس البعثة الآثرية المصرية اليابانية وأبرز علماء المصريات في اليابان والذي أعطى نبذة عن اسهاماته في عمليات التنقيب الآثري في مصر ودوره في ترميم وإعادة تركيب مركب "خوفو الثانية" المنتظر عرضها بمتحف مراكب الملك "خوفو" بجوار المتحف المصري الكبير.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي ضم أبرز وكلات الاعلام والصحف اليابانية، قام عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة باطلاع الحضور على مستجدات أوضاع قطاع السياحة بمصر والاكتشافات الآثرية الجديدة التي من المنتظر أن تثري منتج السياحة الثقافية بالبلاد، فضلاً عن استعراض أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع السياحي ومخطط الدولة نحو مضاعفة حركة التدفق السياحي إلى مصر بحلول 2028.

في ذات السياق اختتم د. حواس زيارته لليابان بتسليط الضوء على للممر السري الجديد المكتشف فوق المدخل الرئيسي للهرم الأكبر ضمن مشروع إعادة مسح الأهرامات، حيث ألقى محاضرة في جامعة "ناجويا" اليابانية تناولت رؤيته إزاء هذا الحدث الفريد وتوقعاته حول الاكتشافات الأخيرة التي قد تتيحها أو تظهرها تلك الممرات وتضيف إلى رصيد مصر الآثري لاسيما إذا ما كانت تضم غرفة دفن الملك "خوفو"، كما أوضح أنه من المقرر استئناف أعمال المسح للكشف عما سيقود إليه الممر خلال الأشهر القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن جامعة "ناجويا" قامت بمنح د. حواس الدكتوراة الفخرية خلال حفل تكريم كبير ضم رئيس الجامعة وأبرز علماء المصريات بها، وذلك تقديراً لجهوده في مجال التنقيب الآثري الحثيثة واسهاماته الكبيرة في اثراء الفكر الانساني العالمي بعراقة الحضارة المصرية القديمة. كما ألقى رئيس الجامعة وعميد كلية العلوم الانسانية كلمة أشادا خلالها بإسهامات الحضارة المصرية القديمة في مختلف مجالات الفلك والطب والهندسة.