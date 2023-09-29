شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بنقابة الأطباء: 550 طبيبا شاركوا بفعاليات اليوم الأول من مؤتمر الامتياز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد أمين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن اليوم الأول من المؤتمر التاسع لأطباء الامتياز، أطباء التكليف والممارسين العموم، المهتم بتعليم الطبيب الذي لا يزال في بداية حياته العملية، قد شهد حضور قوى حيث حضر أكثر من 550 طبيبا ، مشيرا إلى أنه لأول مرة يشهد المؤتمر خلال النسخ الثامنى السابقين، كما أنه لأول مرة لا يكلف المؤتمر أى مصروفات، رغم توفير النقابة سكن واستراحات لبعض الأطباء المغتربين .

وأضاف أمين: لأول مرة يتم إضافة بعض الموضوعات والمحاضرات الإدارية والقانونية والتوعوية، ومنها على سبيل المثال محاضرة للمستشار احمد النجار رئيس محكمة الاستئناف عن المشاكل القانونية والتعديلات القانونية التي قد تلاحق طبيب حديث التخرج، جراء بعض الممارسات كالختان والمسؤولية الطبية وتحرير الشهادات الطبية وغيرها والتي يقع فيها بعض الأطباء عن عدم علم، موجها الشكر لأصحاب فكرة عمل المؤتمر، ومن نفذ منه 8 مؤتمرات قبل ذلك، بالإضافة إلى كل القائمين على المؤتمر الحالى.

كانت نقابة الأطباء، قد أعلنت صباح اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات تاسع مؤتمراتها المعنى بأطباء الأمتياز، أطباء التكليف والممارسين العموم، المهتم بتعليم الطبيب الذي لا يزال في بداية حياته العملية، وأهم الحالات الطبية التي سيواجهها في بداية مشواره وكيفية التعامل معها، وأشارت إلى أن ذلك بعد نجاح النسخ الثماني السابقة من المؤتمر، واستكمالا لدور النقابة فى رعاية الأطباء وتوفير مصدر للتعليم الطبي المستمر يتميز بالجودة العالية لهم، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى غد السبت.



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