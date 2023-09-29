شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان نجل السفيرة مشيرة خطاب إلى مثواه الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شُيعت منذ قليل جنازة محمود حسين نجل السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، من مسجد الفاروق بالمعادى إلى مقابر العائلة بمدينة نصر.

وتقدم السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والأمانات الفنية وكافة العاملين بالمجلس بخالص العزاء إلى السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والأسرة الكريمة في مصابهم الكبير بوفاة نجلها محمود حسين خطاب، الذى لحق بوالده بعد أسبوعين من رحيله.