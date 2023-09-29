شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: مصر استعادت ريادتها فى تلاوة القرآن والابتهالات بعهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأنه برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تقيمها وزارة الأوقاف المصرية سنويا برعايته ، ومن خلال إكرامه لأهل القرآن الكريم وتكريم أعلام قرائه ، وإطلاق أسماء هؤلاء الأعلام على المسابقة العالمية للقرآن الكريم ورفع جوائز هذه المسابقة لأكثر من ثمانية ملايين جنيه هذا العام ، وتخصيص مليوني جنيه من الأوقاف لدعم معاشات القراء ، والتوسع في المقارئ القرآنية ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم العصرية والمسابقات القرآنية في عموم الجمهورية ، وافتتاح أكثر من ثلاثين مركزا لإعداد محفظي القرآن الكريم ، وتخصيص أكثر من خمسين مليون جنيه سنويًا لخدمة القرآن الكريم وعلومه وتفسيره وفهم مقاصده ومعانيه ، واستحداث برامج التحفيظ عن بعد ، وافتتاح أعظم دار لخدمة القرآن الكريم في العالم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الاسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، استعادت مصر بفضل الله عز وجل ريادتها في خدمة وتلاوة القرآن الكريم.

وها هي - أيضا - بدعم وتشجيع من الرئيس تستعيد ريادتها في فنون الإنشاد والابتهالات الدينية ، حيث توسعت الأوقاف المصرية في الاستعانة بكبار المبتهلين في التقديم أو الختام لكثير من أنشطتها الدعوية ، وصارت تقدم أمسيات ابتهالية رائعة في مؤتمراتها الدولية بحضور كبار الوزراء والمفتين والعلماء والمفكرين والإعلاميين بما صار حديث العالم إعجابا وإبهارا ، وتوج ذلك بجعل فقرة الابتهال والإنشاد الديني فقرة رئيسة في جميع احتفالات الأوقاف الرسمية التي تشرف بحضور وتشريف سيادة الرئيس ، مما كان له الأثر الأكبر في استعادة الدولة المصرية لريادتها العالمية في مجال الابتهال و الإنشاد الديني .

فشكرا لدعمكم للخطاب الديني الوسطي المستنير .. شكرا لدعمكم الكريم لأهل القرآن وأصحاب الصوت الحسن قراء ومبتهلين .