انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الحوية، موعد الانخفاض في درجات الحرارة وتحسن الأحوال الجوية، بعد موجة الحر التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين.



وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، أنه اعتبارا من يوم الأحد 01 اكتوبر 2023، يحدث انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 4:3 درجة مئوية)، يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، لتكون الأجواء خريفية رائعة.



كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت أنه يسود خلال الساعات المقبلة طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد ،حار على السواحل الشمالية.



وأوضحت في بيان لها، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة خلال الساعات المقبلة على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر قد تكون رعدية أحيانا.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الجمعة، على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣٧درجة مئوية

- السواحل الشمالية ٣١ درجة مئوية .

جنوب سيناء ٤٠ درجة مئوية.

شمال الصعيد ٤١ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٤٥ درجة مئوية.

ولفتت إلى أنه تبقى الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.