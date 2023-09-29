توجيهات الرئيس.. نقل أشرف فولة بطل العالم السابق في كمال الأجسام للمجمع الطبي بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لإدارة الخدمات الطبية، للتنسيق على سرعة نقل اللاعب أشرف فولة بطل العالم السابق فى كمال الأجسام، إلى المجمع الطبى بالمعادى نظراً لتوافر التخصصات الطبية لحالته.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعاجلة للاعب أشرف فولة بطل العالم السابق فى كمال الأجسام والذى يعانى من فشل كلوى ويحتاج للعرض على أساتذة أمراض الكلى تمهيداً لإجراء جراحة زراعة الكلى.

ومن جانبها وجهت أسرة اللاعب الشكر للرئيس السيسي على سرعة الاستجابة للمناشدة التى تقدم بها، كما أشادوا بالرعاية الطبية المتكاملة التى تقدم لنجلهم وما يقدمونه له من رعاية طبية فائقة.

يأتى ذلك فى إطار الرعاية التى توليها الدولة للأبطال الرياضيين الذين رفعوا علم مصر عالياً خفاقاً فى مختلف المحافل الرياضية.