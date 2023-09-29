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مصر تدين هجومين إرهابيين فى باكستان

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القاهرة - سامية سيد - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الجمعة 29 سبتمبر الجاري، الهجوم الارهابي الذي وقع يوم الجمعة في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، والذى أسفر عن مقتل واصابة العديد من الضحايا، وكذلك الانفجار الذي وقع قرب مدينة بيشاور، والذي أدى إلى مقتل عشرات آخرين من الضحايا. 

 

وجددت مصر موقفها الراسخ الرافض لكل اشكال العنف والإرهاب وترويع المواطنين، مؤكدة على تضامنها الكامل مع باكستان في مواجهة تلك الظواهر.

 

وأعربت مصر عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذا المصاب الاليم ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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