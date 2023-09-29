المجلس القومى للمرأة ينعى نجل السفيرة مشيرة خطاب

القاهرة - سامية سيد - يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه وأمانته الفنية وفروعه بالمحافظات، بخالص التعازي والمواساة إلى السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان لوفاة نجلها محمود حسين خطاب صباح اليوم .

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لهذا المصاب الكبير، داعية الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان

وتقدم السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والأمانات الفنية وكافة العاملين بالمجلس بخالص العزاء إلى السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والأسرة الكريمة في مصابهم الكبير بوفاة نجلها محمود حسين خطاب، الذى لحق بوالده بعد أسبوعين من رحيله.

وسوف يشيع الجثمان اليوم، من مسجد الفاروق بالمعادي عقب صلاة الجمعة، والدفن بمقابر العائلة بمقابر القوات المسلحة بمدينة نصر.