"معلومات الوزراء"يحصد 3 جوائز من مؤسسة جلوبي الأمريكية بأنشطة بحثية وابتكارية

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القاهرة - سامية سيد - حصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، 3 جوائز من مؤسسة جلوبي للأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تُمنح لأفضل المنظمات على مستوى العالم تقديرًا لإنجازاتها في مختلف الأعمال والتكنولوجيا.

وقال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن تلك الخطوة تأتي تتويجًا لأفكار ومبادرات كلف بها رئيس الوزراء لترسيخ دور المركز الفكري والبحثي ومد جسور التواصل مع المجتمع البحثي والأكاديمي، فضلا عن التوسع في استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في التحول الرقمي والابتكار، حيث تعد جوائز "جلوبي" من الجوائز المتميزة والمتفردة في مجال الأعمال حول العالم منذ تأسيسها في عام 2003، مضيفًا أن تلك الجائزة تضاف إلى سجل الجوائز التي حصل عليها المركز خلال العامين الماضيين تقديرًا لإسهاماته المعرفية والبحثية، مثل جائزة "SAG Award" الأمريكية في عام 2022، وجوائز مسابقة "STEVIE Awards" للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022، ودرع الحكومة الذكية في عام2021، بالإضافة إلى حلول المركز ضمن أفضل ٢٠ مركز بحثي على مستوى العالم في التعامل مع جائحة كورونا في التصنيف الصادر عن جامعة بنسلفانيا الأمريكية في عام 2021، وذلك بما يعزز من قيمة "مركز المعلومات" كمركز فكر الحكومة المصرية، والذي جاء أيضا في المرتبة الـ 14 من إجمالي 101 مركز على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط لعام 2020.

وأضاف أن الفئات الفائزة في مجالات: "الابتكار في الإصدارات الحكومية " و " الابتكار في مجال التواصل المجتمعي وخدمة المجتمع" و " الابتكار في المواقع الإلكترونية والتطبيقات" بعد منافسة مع كبري الشركات الدولية، مشيرا إلى أن المركز حصد الجائزة الذهبية حول جهوده في تدشين منصة "حوار" للمشاركة المجتمعية، كأكبر منصة تفاعلية تستهدف تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صنع القرار، وتوفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من مختلف الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات، وكذلك استطلاع الرأي العام حيال مختلف القضايا، وذلك تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022 ".

وأوضح "الجوهري"، أن منصة "حوار" تتيح الفرصة للمواطن، لإبداء الآراء والمقترحات في مختلف الموضوعات المطروحة على المنصة، وذلك عبر الرابط التالي :(http://hewar.idsc.gov.eg/)، بجانب المشاركة في استطلاعات الرأي المطروحة، حيث تم تدشين تلك المنصة على غرار أفضل 10 تجارب دولية في مجال المشاركة المجتمعية الإلكترونية، بدول: اليابان، وأستراليا، وإستونيا، وسنغافورة، وفنلندا، والدنمارك، وكندا، والإمارات، والسعودية، وعُمان، والتي حققت أعلى تصنيف بمؤشر المشاركة الإلكترونية، كأحد المؤشرات الفرعية لمؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية.

ولفت إلى أن منصة "حوار" لاقت إقبالًا كبيرًا من قِبل المواطنين منذ إطلاقها في فبراير الماضي، حيث استقبلت أكثر من 116 ألف زيارة منذ تدشينها وحتى 20 أغسطس 2023، بالإضافة إلى تحقيق صفحاتها لعدد كبير من المشاهدات خلال الفترة نفسها، حيث اقتربت من مليوني مشاهدة لمختلف موادها المنشورة، كما تلقت المنصة 400 مقترح بـ 17 قطاعًا بالدولة، وقد تم تحويل ما يقرب من نصفها إلى اللجنة المعنية بدراسة وفرز أفكار ومقترحات المواطنين، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس 2023، تم طرح 12 قضية للحوار المجتمعي أمام المواطنين، مثل: دعم الدولة المصرية لمناخ الاستثمار، وقضية الزيادة السكانية، ودعم الدولة لتوطين الصناعة المحلية، وغيرها.

وأشار "الجوهري"، إلى أن عددا من الإصدارات البحثية لمركز المعلومات حصدت الجائزة الذهبية ضمن جوائز "جلوبي" الأمريكية، يعد أبرزها: سلسلة إصدارات "آفاق المناخ" و"آفاق صناعية" و"آفاق الطاقة" و"آفاق اقتصادية معاصرة" و"تقارير معلوماتية" و"فكرة في ورقة".

وتابع: "إصدار آفاق المُناخ يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة المصرية، ومن بين الدوريات الرائدة عربيًا ودوليًا، وتم إطلاقه تزامنًا مع استضافة مصر لقمة "cop 27" بشرم الشيخ، كما أصدرت مجلة آفاق اقتصاديـة معاصـرة عددًا خاصًا حول قضايا المناخ في إطار استضافة مصر للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ في نوفمبر ٢٠٢٢، كما ساهمت مجلة آفاق الطاقة بإصدارين حول التطورات العالمية للطاقة في ظل التغيرات المناخية، ومسارات قطاع الطاقة عالميًا في ظل تغيرات المشهد الاقتصادي العالمي، كما جاء اختيار مجلة آفاق صناعية بعد إصدارها 3 أعداد تتناول قضايا تتعلق بقطاع الصناعة وتراعي البعد البيئي والاستدامة البيئية.

واستطرد: "أما إصدار تقارير معلوماتية فيأتي اختياره ضمن جوائز جلوبي الأمريكية، تتويجًا لإسهاماتها في المتابعة المستمرة للقضايا ذات الأولوية المطروحة على الساحة المحلية والدولية، وذلك منذ تدشينها في يناير 2007، وإصدار نسختها المطورة في فبراير 2022، بالإضافة إلى إصدار فكرة في ورقة حول عدد يبحث في آثار التحضر على الاستدامة البيئية في البلدان النامية، كسلسلة بحثية لأوراق السياسات الخاضعة للتحكيم العلمي المزدوج".

ولفت "الجوهري"، إلى أن الموقع الإلكتروني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قد حصد الجائزة البرونزية ضمن جوائز "جلوبي" الأمريكية، خاصة بعد إطلاق إصدار جديد من الموقع الإلكتروني، ليواصل تقديم خدماته الإخبارية والبحثية بشكل أكثر جاذبية، وبصورة أكثر تفاعلًا مع تفضيلات المستخدمين، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، مشيرًا إلى أن تلك الجائزة تتوّج جهود تطوير الموقع الإلكتروني للمركز الذي حقق حوالي ٢ مليون زيارة خلال العام الماضي بعد أن جذب نحو ١.٥ مليون زائر.

وأكد رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المركز عازم على مواصلة طريقه نحو تبوأ أعلى المراتب بين مراكز الفكر العالمية، باستمرار التواجد على منصات التتويج الدولية، بجانب عقد الشراكات الكبرى مع المؤسسات العالمية لإحداث نقلة مختلفة في مسيرة عمل المركز، بما يدعم عملية صنع القرار، وبما يتماشى مع خطط الدولة المصرية للنهوض بأداء جميع قطاعاتها التنموية.

جدير بالذكر أن الجائزة تمنح في تسع فئات مختلفة تتضمن العديد من الفئات الفرعية، ويقوم فريق مكون من أكثر من ١٢٠ من المتخصصين والمحكمين المحايدين من مختلف دول العالم على عملية التقييم وإعلان الفائزين بالجوائز.

وأثنت تعليقات فريق التحكيم على الدور الحيوي الذي يقوم به مركز المعلومات كمركز الفكر الحكومي الذي يدعم متخذ القرار وفقًا لآليات ومنهجيات متنوعة تجعل منه جسرًا للتواصل بين الخبراء والجمهور من ناحية ومتخذ القرار من ناحية أخرى، ما يؤثر حتما على عملية دعم اتخاذ القرار ويجعلها مستنيرة تقوم على أساس من الشفافية والمشاركة.

وقد شارك في الجائزة لعام 2023 عدد من المؤسسات والهيئات من مختلف دول العالم، يعد أبرزها مؤسسات الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، واستراليا، والمملكة المتحدة، وسويسرا، وغيرها.