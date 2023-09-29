"فتحت لي دماغي".. فصل جديد من أزمات سعد الصغير وطليقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

فصل جديد من خلافات المطرب الشعبي سعد الصغير وطليقته دارت أحداثه داخل قسم شرطة الهرم غرب محافظة الجيزة، اليوم الجمعة.

سعد الصغير حضر إلى قسم الهرم ممسكًا برأسه -كما لو تسيل منها الدماء- متهمًا طليقته صاحبة الـ35 سنة بضربه وإحداث إصابته "طليقتي فتحت لي دماغي يا بيه".

المطرب سعد الصغير زعم أمام رجال الشرطة أنه فوجئ بطليقته تعتدي عليه بالضرب محدثة إصابته مطالبا الجهات الأمنية "عايز حقي".

في مايو الماضي، حضر المطرب الشعبي سعد الصغير وزوجته إلى قسم شرطة الهرم، حسب مصدر أمني.

المصدر قال في تصريحات خاصة لمصراوي إن رجال الشرطة واجهوا المطرب الشعبي سعد الصغير وزوجته باتهامهما بسب وقذف طليقته رانيا صالح ومحاولتهما اقتحام مسكنها لافتا إلى مغادرتهما القسم مع تحرير المطرب الشعبي بلاغا مماثلا ضد طليقته.

طليقة سعد الصغير حررت -قبلها- محضرًا بقسم شرطة الهرم اتهمت "الصغير" وزوجته بالنيل من سمعتها وسبها بألفاظ خارجة.

قائمة اتهامات السيدة لسعد وزوجته شملت محاولتهما اقتحام بيتها بسبب خلافات سابقة، لافتًا إلى أنه مع سؤالها "معاكي دليل على كلامك؟" قدمت مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة مطالبة بحمايتها مما وصفته بتهديدات المطرب الشعبي وزوجته.

اقرأ أيضًا: مصدر يكشف تطورات جديدة في أزمة سعد الصغير وطليقته