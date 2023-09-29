شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تنشر صورا لـ"وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" بعد تجديدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحسب تقرير مصور قالت وزارة العمل اليوم الجمعة أن كاميرا الوزارة إلتقطت صوراً لـ "وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بمبنى "الوزارة"، قبل، وبعد تطويرها، وكيف كان يعاني المواطنون من الزحام الشديد، والوقوف خارج "الوحدة" في حرارة الشمس، أو تحت الامطار.. وسرعة تطوير "الوحدة " ليتماشى مع ثقافة الجمهورية الجديدة، جاء تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، منذ توليه حقيبة "الوزارة" نهاية العام الماضي 2022، حيث كانت توجيهاته المباشرة بسرعة تجهيز "الوحدة" بهذا الشكل، لاستقبال المواطنين، مشدداً على حُسّن استقبالهم، والتعامل معهم بشكل لائقِ وأدمى.

واليوم هناك متابعة يومية لمستوى الخدمات،وعملية سير العمل وتلقى طلبات المواطنين بـ "الوحدة" التي تتبع الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، وكذلك رصد تعامل العاملين بالوحدة مع "الجمهور" في توضيح مراحل التقديم على العمل بالخارج من استيفاء الأوراق والشروط المطلوبة، ومواعيد وطرق إجراء المقابلات الشخصية،وطبيعة عقود العمل، والتأكد من تراخيص شركات إلحاق عمالة يتعامل معها المواطنون،وغيرها من "المعلومات" التي يطلبها المواطن المصري، بشأن العمل بالخارج، وكيفية الوصول إلى مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج.