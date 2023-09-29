شكرا لقرائتكم خبر عن أول يوم مدرسة.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها "اليوم.. انطلاق العام الدراسى الجديد.. أول يوم مدرسة.. "حياة كريمة" تحل أزمة الكثافة .. انتظام 25 مليون طالب الأحد.. "التعليم" توجه بتنظيم دخول الطالب حرصا على سلامتهم وتشدد على تحية العلم وترديد النشيد الوطنى.. وجولات ميدانية لمتابعة الحضور فى الفصول

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