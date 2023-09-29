مصدر يكشف خطة الوزارة.. هل تخفف الكهرباء الأحمال مع بداية العام الدراسي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مركز التحكم القومي للكهرباء لم يتلق أي تعليمات أو توجيهات بتحديد موعد انتهاء خطة تخفيف الاحمال على مستوى الجمهورية التى أعلنها مجلس الوزراء، منوها إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد مؤكد للانتهاء من خطة التخفيف قائلا:"القرار من سلطة مجلس الوزراء فقط".

وأوضح المصدر، لمصراوى، ان الحديث عن انتهاء خطة تخفيف الأحمال خلال الأيام الحالية أمر سابق لأوانه ولم ترد أي تعليمات جديدة بهذا الشأن.

وأضاف أنه سيتم تغيير مواعيد فصل أو تخفيف التيار الكهربائي أوقات الدراسة التي تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثالثة ظهرًا عن المدارس التعليمية بحيث يتم التخفيف بعد الساعة الخامسة مساء كل يوم.

وأشار إلى أنه يختلف الحال في تطبيق خطة تخفيف الأحمال بنطاق الجامعات المختلفة والمدن الجامعية التي تدخل في المناطق المستثناة من خطة التخفيف لوجود مستشفيات تتغذى من مصادر التغذية الكهربائية التي تمد الكليات والمباني التابعة لها باستثناء بعض المبانى البعيدة عن المستشفيات الجامعية التي توجد بها مصادر تغذية كهربائية ذاتية.

وأكد أن هناك استقرارًا في التغذية الكهربائية وانتظام محطات توليد وإنتاج الكهرباء في توفير القدرات الكهربائية المطلوبة من خلال التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير كميات الوقود والغاز الطبيعي اللازم لتوليد وإنتاج الكهرباء.