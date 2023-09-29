عمر وزهران ويمامة يحصلون على تأييد النواب لانتخابات الرئاسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

حصل حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، على 44 تأييدًا بمجلس النواب لخوض الانتخابات الرئاسية 2024، كما حصل فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على 20 تأييدًا بالمجلس.

وحصل عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، على 20 تأييدًا من أعضاء مجلس النواب، لتزكيته لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

ووفقا لنص المادة 142 من الدستور، يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لايجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.