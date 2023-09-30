شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح للتعامل مع الكلاب الضالة وتجنب الإصابات.. لا تجرى أولًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجد كثيرا منا صعوبة فى التعامل مع الكلاب الضالة، والتغلب على الشعور بالخوف منهم، لذا توضح الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، كيفية التعامل مع الكلاب الضالة، مشيرة إلى أنه يفضل عدم النظر للكلاب بشكل مباشر فى عين الكلب، لأن ذلك يعتبر مزيدا من الاستفزاز، ويجعل الحيوان أكثر شراسة، بالإضافة إلى محاولة عدم إظهار الخوف، حيث أن الكلاب تمتلك حاسة شم قوية قادرة على الشعور بالخوف، لذلك حاول أن تتمالك أعصابك.

وأشارت سالى، إلى أن غالبا ما يحاول الكلب حماية ممتلكاته، لذا لا تتعدى على مكان الكلاب أو تحاول اللعب معه، وتذكر أن الإنسان يستطيع السيطرة على الكلب، فإذا كان مدربا، يؤثر عليه إصدار الأوامر مثل إجلس أو لا تتحرك، ويجعله يبقى في مكانه هادئا، بالإضافة إلى أنه إذا رأيت كلبا وشعرت منه بالخوف، تمالك أعصابك، تحرك بهدوء مبتعدا عنه، على أن تجعله في مرمى بصرك، فهذا سيعمل على تهدئته.

أما إذا هاجمك كلب، فحاول تطبيق مايلى إذا كان الكلب قد اتخذ وضعية الاستعداد، وبدأ بالفعل في الهجوم عليك،:

1- لا تجري، لأن الجري سيشعل غريزة المطاردة لدى الكلب، وسيكون الألم أكبر.

2- لا تحاول إعطاء ظهرك للكلب، لأن ذلك يثير شراسته بشكل أكبر.

3- أما كيفية التعامل إذا تمكن الكلب منك:

- اضغط على طرف لسانك، فالألم يقلل من إفراز هرمون الخوف، وبالتالي يقلل من شراسة الكلب.

- ضع بينك وبين الكلب أي حائل، مثل شنطة، كتاب، أي شيء تستطيع الوصول إليه.

- حاول السيطرة على فم الكلب، بأن تضغط من أسفل إلى أعلى، لتجنب العض.

- رغم صعوبة ذلك، إلا أنه في حالة العض لا تقاوم، لأن هذا سيزيد من شراسة وعمق الجروح التي سيسببها لك الكلب.

- حاول أن تصرخ طالبا للنجدة، حتى تحصل على مساعدة من الآخرين ولكن فى حال بدأ الكلب بمهاجمتك، فمن المهم ألا تصرخ، لأن الكلب سيفسر هذا على الأرجح باعتباره صوت تحدّيك له، وسيزيد من شدة هجومه عليك، لأنه أيضا خائف من عواقب صوتك.

- لا تحاول ركل الكلب أو ضربه على نحو آخر، فهو أولا، لن يحس بالألم، لأنه يكثر أثناء الهجوم من إفراز هرمون يسمى "الإندروفين"، ومهمته أن يخدر أحاسيسه الجسدية والعقلية أيضا، وثانيا فهو يفسر هذا على أنك مصدر لخطر أكبر مما كان يعتقد، فتزداد شدة هجومه عليك، ويقول عدد من الخبراء إن ما يوصون به بدلاً من ذلك هو أن يتكور الإنسان، ويلصق ذقنه بصدره، ويبقى بلا حراك.

- الكلاب تركز في هجماتها على الوجه والعنق مكان الحنجرة وأعلى الكتفين، قم بحماية هذه الأماكن قدر ما استطعت لذلك بمجرد سقوطك ضم ركبتيك إلى رأسك وغطي أذنيك بيديك، أو بمعنى آخر خذ وضعية الجنين، ولا تصرخ نهائياً أو تحاول الحركة حتى لا تستفز الكلب بشكل أكبر وتدفعه للهجوم عليك.

- إذا تيسر الأمر لك، فاستخدم شيئا كالعصا أو لف ساعدك بقماش ثقيل، وادفع بأي منهما بين فكي الكلب إلى أقصى حد ممكن، لأن هذا يعطل انطباقها.

- إذا أحكم الكلب عضته على ساعدك مثلا، فلا جدوى من محاولة المباعدة بين فكيه لأنهما يصبحان في قوة الفولاذ، قم بدلا من ذلك بسد منخاريه، فتمنع تنفسه بأنفه، ويضطر إلى فتح فمه حتى يحصل على الأوكسجين.

- في حال هاجم الكلب شخصًا آخر، طفلاً مثلاً، فلا تحاول انتزاعه منه، لأن هذا سيزيد شدة الهجوم عليه، وبدلاً من ذلك اقترب بهدوء (وليس باندفاع فجائي) فتلقي بقميص أو جاكيت أو خرقة على رأس الكلب. فهذا سيربكه، ولو مؤقتا، وعندها فلا تأخذ الطفل بين ذراعيك، وإنما إجعله خلفك، بحيث تصبح أنت بينه وبين الكلب، وتراجع معه بكل الهدوء الممكن.