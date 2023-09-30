يعتمد على 5 مجالات.. ننشر معايير دخول الجامعات المصرية تصنيف التايمز



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج تصنيف التايمز العالمي في نسخته الجديدة لعام 2024، التي صنفت وقيمت 1904 جامعة من 108 دولة حول العالم.

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعايير التي تعتمدها التايمز في تصنيف أفضل الجامعات العالمية، وتعتمد على 5 مجالات كالآتي:

- التدريس (بيئة التعلم) %30.

- البحث (حجم أو معدل إنتاجية الأبحاث، دخل الأبحاث، السمعة ) %30.

- الاستشهادات (تأثير البحث) %30.

- المكانة الدولية (الطلبة الدوليين، الأساتذة الدوليين، التعاون الدولي) %7.5.

- التطبيق في الصناعة (نقل المعرفة) %2.5، وذلك من خلال 13 مؤشرًا للأداء مرتبط بالتدريس والبحث العلمي ونقل المعرفة والاستبيانات الدولية، والتي توفر المقارنات الأكثر شمولاً وتوازنًا بين الجامعات.

وأشارت الوزارة، إلى وجود معايير رئيسية لدخول الجامعات في التصنيف كالآتي:

- أن تنشر الجامعة أكثر من 1000 بحث على مدى السنوات الخمس السابقة.

- أن تنشر الجامعة أكثر من 150 بحثًا في العام الواحد.

- أن تقدم الجامعة أبحاثًا قابلة للتطبيق لموضوع واحد على الأقل.

- أن تُقدم الأرقام الإجمالية لسنة التصنيف.

- أن تقوم الجامعة بالتدريس للطلاب على مستوي البكالوريوس.

- مؤسسات الدراسات العليا فقط لا تدخل في التصنيف.

- تُستبعد الجامعات من دخول هذا التصنيف إذا كان 80% أو أكثر من مُخرجاتها البحثية في مجال موضوع واحد من التخصصات الـ11 المعروفة بـ التصنيف.

وأوضح الوزير، أن الجامعات المصرية حققت في تصنيف التايمز زيادة في عددها بالقياس إلى نسخة العام الماضي، حيث سجلت النتائج تحقيق 28 جامعة مرتبة إيجابية على صعيد التنافس العالمي