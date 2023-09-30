شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تحصد ثمار "حياة كريمة".. أكثر من 1000 مشروع تغير الحياة فى الصف وأطفيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الجيزة نهضة حضارية، ضمن أعمال المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، فى 42 قرية بمركزى الصف وأطفيح، بما يزيد عن 1000 مشروع تنموي يغطي جميع قطاعات البنية التحتية والخدمات الرئيسية في مجالات أهمها الإسكان والصحة والتعليم والنقل، وذلك باستثمارات تجاوزت 10 مليارات جنيه، استفاد منها أكثر من مليون مواطن.

22 مجمعا خدميا حكوميا وزراعيا

شهدت قرى الصف وأطفيح إنشاء 22 مجمعا للخدمات الحكومية والزراعية المتكاملة، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير مشقة التنقل عليهم بين مقار المنشآت الحكومية في المراكز والمدن.

يضم كل مجمع حكومي خدمي مركزا تكنولوجيا مصغرا، وسجلا مدنيا، ومكتب شهر عقاري، ومركز خدمات تموينية، ومكتب خدمات بريدية، ووحدة محلية، ووحدة تضامن اجتماعي، ومجلس محلي، أما المركز الزراعي فيضم مركزا لتجميع الألبان، ومكتب إرشاد زراعي، وجمعية زراعية، ووحدة بيطرية؛ وذلك لتحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة مناسبة للاستفادة من تطبيقات التحول الرقمي.

124 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية

شهدت قرى الجيزة تنفيذ عدد من المجمعات السكنية المتكاملة للأسر الأولى بالرعاية تحت مظلة "سكن كريم" المحور الأبرز لمبادرة "حياة كريمة"، جاء أبرزها مشروع مجمع مساكن الديسمي الحضاري، الذي تم إنشاؤه للمتضررين من السيول التي ضربت عددا من قرى مركز الصف عام 2020، بالإضافة إلى مشروع "سكن كريم" بقرية عرب العيايدة بمركز الصف.

إنشاء وتطوير 556 فصلا دراسيا و66 مدرسة

أسفرت جهود المبادرة عن إنشاء وتطوير 556 فصلًا دراسيًا و66 مدرسة بمركزي الصف وأطفيح، شملت أعمال رفع كفاءة وترميم لفصول قائمة وبناء مدارس جديدة ما بين إنشاء جديد، وإحلال كلي، وإحلال جزئي وتطوير ورفع كفاءة.

إنشاء 16 نقطة إسعاف و37 وحدة صحية

أسفرت جهود المبادرة خلال أعمال المرحلة الأولى بقرى محافظة الجيزة عن إنشاء 16 نقطة إسعاف و37 وحدة صحية وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها بالكوادر الطبية لتقديم الرعاية الصحية اللائقة بالمواطنين، موزعة على 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح، إلى جانب إطلاق قوافل طبية متكاملة للكشف والعلاج بالمجان على المواطنين.

تنفيذ 67665 وصلة صرف صحي منزلية

أسفرت جهود المبادرة خلال أعمال المرحلة الأولى عن إنشاء 5 محطات مياه شرب وتنفيذ 42 مشروع صرف صحى و6 محطات معالجة موزعة على 42 قرية بمركزى الصف وأطفيح، فضلا عن تنفيذ 67665 وصلة صرف صحي منزلية، منها 30222 وصلة بقرى مركز الصف، 37443 وصلة بمركز أطفيح، فيما تم تنفيذ 20251 وصلة مياه شرب منزلية، منها 10287 بمركز الصف، و9964 وصلة بمركز أطفيح.

إنشاء وتطوير 43 مركز شباب

شهدت قرى مركزي الصف وأطفيح رفع كفاءة 17 مركز شباب وإنشاء 26 مركز شباب جديد، بإجمالي 43 مركز شباب، مما أسفر عن إحداث نقلة نوعية في تطوير البنية الشبابية والرياضية بالقرى المستهدفة.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه يجرى التنسيق والمتابعة الدورية من قبل أجهزة المحافظة مع الجهات المعنية بتنفيذ مشروعات حياة كريمة بمركزى الصف وأطفيح، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات وتذليل أية عقبات قد تواجه الأعمال للانتهاء منها وفق الجداول المحددة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأشار المحافظ إلى ارتفاع معدل الإنجاز بكافة المشروعات المدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة، حيث تم افتتاح العديد منها والتى ساهمت فى تحسين شامل فى جودة حياة المواطنين بالقري المدرجة بالصف وأطفيح ضمن خطة الدولة لتوفير الحياة الكريمة لكافة المواطنين.

وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من توفير قطع الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للمبادرة والتى تضم مراكز ومدن (البدرشين والعياط ومنشأة القناطر) بنطاق المحافظة.