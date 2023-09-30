شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار السلع الغذائية في قافلة وزارة الزراعة بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الزراعة اليوم طرح المنتجات الغذائية في القافلة التي تم توجيهها أمس لمحافظة شمال سيناء، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين، وضمن مبادرة وزارة الزراعة " خير مزارعنا لأهالينا.
وفى التقرير التالى نتعرف على أسعار المنتجات التي يتم بيعها :
1- كرتونة البيض70 جنيهاً .
2- كيلو الأرز 15 جنيها.
3- كيلو الطماطم 10 جنيهات .
4- كيلو البطاطس 4 جنيهات .
5- كيلو البصل 10 جنيهات .
6- دجاجة مجمدة بـ 40 جنيهاً.
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