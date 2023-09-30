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تعرف على أسعار السلع الغذائية في قافلة وزارة الزراعة بشمال سيناء

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القاهرة - سامية سيد -  تواصل وزارة الزراعة اليوم طرح المنتجات الغذائية في القافلة التي تم توجيهها أمس لمحافظة شمال سيناء، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين، وضمن مبادرة وزارة الزراعة " خير مزارعنا لأهالينا.

وفى التقرير التالى نتعرف على أسعار المنتجات التي يتم بيعها :

1- كرتونة البيض70 جنيهاً .

2- كيلو الأرز 15 جنيها.

3- كيلو الطماطم 10 جنيهات .

4- كيلو البطاطس 4 جنيهات .

5- كيلو البصل 10 جنيهات .

6- دجاجة مجمدة بـ 40 جنيهاً.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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