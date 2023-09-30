شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار السلع الغذائية في قافلة وزارة الزراعة بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الزراعة اليوم طرح المنتجات الغذائية في القافلة التي تم توجيهها أمس لمحافظة شمال سيناء، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين، وضمن مبادرة وزارة الزراعة " خير مزارعنا لأهالينا. وفى التقرير التالى نتعرف على أسعار المنتجات التي يتم بيعها : 1- كرتونة البيض70 جنيهاً . 2- كيلو الأرز 15 جنيها. 3- كيلو الطماطم 10 جنيهات . 4- كيلو البطاطس 4 جنيهات . 5- كيلو البصل 10 جنيهات . 6- دجاجة مجمدة بـ 40 جنيهاً.

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