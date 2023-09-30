شكرا لقرائتكم خبر عن 84 % من القراء يطالبون بتوعية الفلاحين بالتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطلب توعية الفلاحين بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية؟، أيد غالبية القراء مطالب توعية الفلاحين بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية. وأيد 84% من القراء مطالب توعية الفلاحين بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بينما عارض 16% من القراء مطالب توعية الفلاحين بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

نتيجة الاستطلاع

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