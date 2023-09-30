شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تبدأ العام الدراسى الجديد بتحية العلم وتوجه الطلاب بتحقيق التفوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المدارس العام الدراسى الجديد، بتنظيم مراسم طابور الصباح والإذاعة المدرسية حيث ردد الطلاب النشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية وقاموا بتحية العلم، كما نبهت المدارس على أهمية الحضور والانضباط داخل الفصول، مشددة على تطبيق قواعد الحضور والغياب يوميا داخل المدارس، كما وجهت المدارس الطلاب بأهمية تحقيق التحصيل الدراسى من المدرسة وليست من مصادر أخرى مثل الدروس الخصوصية، موضحة أن تم توفير مواد تعليمية ومراجعات وأسئلة عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إضافة إلى تنفيذ مجموعات الدعم المدرسى للطلاب بأسعار مناسبة، حيث طالبت التلاميذ بتحقيق الاستفادة منها بدلا من الاعتماد على مصادر تعلم تكلف وتحمل الأسر أعباء مالية كبيرة، مضيفة أنه يتم تشجيع الطلاب على تحقيق التفوق العلمى والدراسى بشكل متواصل.

وأكدت المدارس، تنظيم دخول وخروج الطلاب يوميا، حرصا على سلامة الأطفال، كما وجهت المدارس الطلاب باستلام الكتب المدرسية بعد سداد أسعارها المقررة من قبل الوزارة.

وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.