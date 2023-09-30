شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب والمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات، بمناسبة بدء العام الدراسي أتوجه لكم بخالص الأمنيات بالتفوق والنجاح فأنتم حاضر الوطن ومستقبله، ثقوا بأننا نحرص على بذل كل ما لدينا من جهود لتحقيق التطوير المنشود الذي يحقق لكم مستقبلا أفضل.
وانطلق اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.
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