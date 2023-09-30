شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب والمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة للطلاب فى أول يوم دراسى قائلا: زملائي وأبنائي المعلمين والمعلمات، أتوجه لكم مع بداية العام الدراسي بخالص التحية والتقدير، فأنتم أصحاب رسالة مقدسة تصنع جيلا منتجا مبدعا، وبكم نقدم لوطننا الغالي غدا أفضل ومستقبلا مزدهرا بعقول واعية في ظل جهود متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية بكل جوانبها علما ومعلما وأدعو الله عز وجل أن يوفقكم في أداء الأمانة وتحقيق الرسالة.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات، بمناسبة بدء العام الدراسي أتوجه لكم بخالص الأمنيات بالتفوق والنجاح فأنتم حاضر الوطن ومستقبله، ثقوا بأننا نحرص على بذل كل ما لدينا من جهود لتحقيق التطوير المنشود الذي يحقق لكم مستقبلا أفضل.

وانطلق اليوم السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.