أماكن سقوط الأمطار.. مفاجآت في طقس الأسبوع الأول من أكتوبر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 30 سبتمبر إلى الخميس 5 أكتوبر، على كافة أنحاء البلاد.

وأشارت الهيئة إلى أنه اعتبارًا من الأحد الأول من أكتوبر، من المتوقع أن تشهد حالة الطقس انخفاضًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 4:3 درجات يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

طقس السبت.

يشهد الطقس انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 4:3 درجات، يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

طقس الأحد.

فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الاثنين.

تشهد حالة الطقس، أمطارا خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الثلاثاء.

هناك فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث (30-40 % تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة على مناطق من سيناء وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء.

فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الخميس.

يسود نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.