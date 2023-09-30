20% أمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وموعد انخفاض الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم السبت على مختلف الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان اليوم السبت، إنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة العظمى تسجل على القاهرة اليوم 35 درجة مئوية.

وتابعت: هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من أقصى السواحل الغربية بنسبة حدوث 20%.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة أنه بداية من غدٍ الأحد يوجد انخفاض ملموس في درجات الحرارة لتسود أجواء خريفية بامتياز.