أخبار مصر

20% أمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وموعد انخفاض الحرارة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم السبت على مختلف الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان اليوم السبت، إنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة العظمى تسجل على القاهرة اليوم 35 درجة مئوية.

وتابعت: هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من أقصى السواحل الغربية بنسبة حدوث 20%.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة أنه بداية من غدٍ الأحد يوجد انخفاض ملموس في درجات الحرارة لتسود أجواء خريفية بامتياز.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا