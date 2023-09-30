أخبار مصر

حكاية بلدنا.. السيسي: البلاد لا تكبر بالكلام ولكن بالجهد والإخلاص

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن البلاد لا تنمو أو تكبر بالكلام ولكن يكون ذلك بالجهد والعمل والإخلاص.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مؤتمر "حكاية وطن" الذي يستمر على مدار 3 أيام: البلاد لا تعيش وتنمو وتكبر كده، بتكبر وتنمو بعمل وجهد وتضحية وإخلاص وأمانة مش كلام.

وتابع الرئيس السيسي: النهاردة وبكرا وبعده هنحكي حكاية بلدنا، هنحكي الحكاية بتاع مصر من 2011 لغاية النهاردة.

وواصل: مهم أوي تعرفوا الحكاية من منظور يعني إيه دولة كانت بتقابل تحديات كبيرة، وبكرر الكلام ده كتير للتذكرة عشان قدام ربنا أقوله قولت وكررت بدل المرة 100 مرة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا