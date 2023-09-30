بث مباشر.. انطلاق مؤتمر حكاية وطن بحضور السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مؤتمر "حكاية وطن" بين الرؤية والإنجاز.

ووصل الرئيس السيسي، قبل قليل، إلى مقر انعقاد المؤتمر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويُعقد المؤتمر بحضور عدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

ويستهدف مؤتمر "حكاية وطن" عرض إنجازات الدولة في مختلف المجالات منذ 2011.د

ويمكن متابعة البث المباشر لوقائع المؤتمر الذي يستمر على مدار 3 أيام حتى الاثنين المقبل من هنا.

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