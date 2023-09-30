"الدليل موجود على الـ10 جنيه".. كمال يطلب تطليق زوجته: "بتخوني مع خطيبها السابق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدم "كمال. ح"، 36 سنة، سائق، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته لتعرضه لضرر نفسي نتيجة تلك الزيجة مبررا: "بتخوني.. شوفتها كاتبة على 10 جنيه بحبك يا علاء".

يروي الزوج تفاصيل زواجه لمصراوي قائلاً: "تزوجت من "عزة. م"، 30 سنة، ربة منزل، زواج تقليدي بعدما قام بترشيحها أحد الأقارب، وبعد التعارف عليها وجدتها السيدة التي أبحث عنها من أدب وطاعة وراحة بال، وبعد خطبة 4 أشهر، تم تحديد موعد الزفاف وانتقلا للمعيشة سويا بعش الزوجية، زواج دام سنة فقط".

وأضاف الزوج: "عشت معها أجمل أيام العمر وتأخر الأنجاب، وهو ما كشف خداعها وحبها لحبيبها القديم.. بجانب تصرفاتها في الأيام الأخيرة بيننا".

وتابع "كمال": “زوجتي لم تحاول فتح موضوع الإنجاب نهائياً خلال سنة كاملة وكلما حاولت فنح الموضوع، ترد قائلة: " سيبها على الله كل شيء في وقته".

وأكمل: اعتقدتها مسألة وقت لكنني لاحظت تغير غريب بعدما كانت تجلس ليلا وحدها تبكي، حاولت الوصول لما بداخلها لكنها لم تبوح بشيء، بعدها وجدت نفسي أبحث في مستلزماتها الخاصة، وبالصدفة وجدت "برشام منع الحمل، و10 جنيه مكتوب عليها بحبك يا علاء".

وأكد الزوج أنه واجه زوجته إلا أنها نكرت ما تفعله وفرت هاربة إلى منزل أهلها، ولم تحاول تصحيح فعلتها، مشيرا إلى أنه حاول الوصول إلى خطيبها السابق لكنها لا تجعلني أتواصل معه خوفاً عليه من الضرر، وقتها طالبت بإجراءات الطلاق الودية، لكن أهلها رفضوا.

واختتم الرجل: وبعد المشاكل التي واجهتني لجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى تطليق للضرر منها، وحملت رقم 522 لسنة 2022، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.