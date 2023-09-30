"حلم عمره راح وخسر 100 ألف".. كواليس تحرير محام اختطفه مهندس في المقطم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم يلبث "محمد" أن حصل على مجموع درجاته في الثانوية العامة حتى أسرع لتقديم أوراقه للالتحاق بكلية الشرطة ومن ثم تحقيق حلمه بقضاء 4 سنوات داخل مصنع الرجال لكن القدر منحه طريقًا آخر.

فشل الطالب في اجتياز اختبارات كلية الشرطة ليذهب حلمه أدراج الرياح إلا أنه لم يمتثل للنتيجة واستمر في محاولاته قاصدًا مكتب أحد المحامين لرفض دعوى قضائية بمجلس الدولة يحمل حكمها الخبر السار الذي سيثلج صدره.

سدد "محمد" 100 ألف جنيه للمحامي الذي طمأنه "القضية مضمونة متقلقش" قبل أن يتلقى -الحاصل على شهادة إتمام الثانوية العامة- صدمة قوية لدى رفض الدعوى.

جنَّ جنونه وهرع إلى مكتب المحامي "عايز فلوسي اللي دفعتها" فراح صاحب الروب الأسود يماطله حتى قرر الشاب العشريني تنفيذ خطة شيطانية فقد معها حريته.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارًا من مأمور قسم العجوزة بورود بلاغ من سيدة باختفاء زوجها لمدة 8 أيام وتلقيها اتصالا هاتفيا من شخص "مجهول" أبلغها بتواجد بعلها رفقته "هتجيبي 100 ألف جنيه هسيبه يروح، ولو بلغتي الشرطة مش هتشوفيه تاني".

فريق بحث شكله العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال ترأسه المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة تركزت جهوده على فحص علاقات المختطف وتعاملاته ورصد سجل مكالماته وآخر ظهور له.

جهود البحت والتحري توصلت إلى هوية ومكان المتهم "مهندس"، وتمكن الرائد مصطفى عرفة والنقيب أحمد حمدي معاوني مباحث العجوزة من ضبطه بمنطقة المقطم تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة وتحرير الضحية.

أمام اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أقر المتهم باستدراج المحامي واحتجازه بسبب مماطلته في دفع الـ100 ألف جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة ليأمر المستشار محمد عبدالودود رئيس النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات.