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4 مصابين في انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الإقليمي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أصيب 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري الإقليمي صباح السبت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بعد نزلة الصف.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل الحادث وتبين انقلاب سيارة ملاكي بعد نزلة مركز الصف جنوب الجيزة بنحو 5 كم. عجلة القيادة اختلت بيد السائق في طريقه إلى العاصمة الإدارية الجديدة وانقلابها على جانب الطريق الدائري الإقليمي.

أسفر الحادث عن سقوط 4 مصابين نقلوا إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج مع تجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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