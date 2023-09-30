شكرا لقرائتكم خبر عن ‫الرى: مشروعات لتحديث وتأهيل منشآت الري بمختلف المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص الموقف التنفيذى لعملية تدعيم وتأهيل الكوبري الخرساني الثابت أعلى سد ومفيض وهويس دمياط الواقع بنهاية فرع دمياط.

وصرح سويلم بأن أعمال التأهيل تأتى ضمن مشروعات تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري التى تقوم الوزارة بتنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية ، وذلك ضمن أعمال الخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية التابعة لقطاع الخزانات ، والتي تهدف لمتابعة حالة القناطر بكافة مكوناتها وإتخاذ أى قرارات تتعلق بإحلال وتجديد وصيانة هذه القناطر والأهوسة الملحقة بها .

وتجرى حاليا أعمال تدعيم وتأهيل الكوبري الخرساني الثابت أعلى سد ومفيض وهويس دمياط بنسبة تنفيذ تصل إلى 35 % ، حيث قامت الأجهزة المعنية بالوزارة (قطاع الخزانات والقناطر الكبري) بعمل دراسة فنية إنشائية من خلال مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة بنها ، حيث شملت الدراسة عمل معاينة دقيقة للكوبري لتحديد كافة العيوب ومظاهر التلف بالعناصر والصدأ بالحديد ، مع عمل 2 جسة بعمق 20 متر بمدخل الكوبرى لتحديد خواص التربة ، مع إجراء كافة الاختبارات العملية والجيوتقنية الحقلية على كافة العينات المستخرجة من الكوبرى لمعرفة خواص مواد الكوبرى ، ورصد وحساب الأحمال المرورية الفعلية التي يتعرض لها الكوبرى لتقييم مدى قدرة تحمل الكوبرى لهذه الأحمال .

و إنتهت الدراسة لضرورة تنفيذ أعمال تدعيم وتأهيل للكوبري لتحسين الحالة التشغيلية وضمان إستقرار الكوبرى لأداء عمله ورفع كفاءته ، حيث تتضمن أعمال التأهيل معالجة الشروخ والمناطق المتهالكة بالكمرات والبلاطة الخرسانية أسفل المشايات وبالبغال الخرسانية المسلحة ، مع تدعيم وإصلاح الصدادات الخرسانية المسلحة أعلي البغال وأسفل الكوبري ، وتدعيم وإصلاح الركائز الحالية أسفل الكوبري ، وتركيب فواصل التمدد الحرارى بالكوبري ، وترميم وإصلاح الحاجز المعدني على جانبي الكوبرى ، وتركيب نظام صرف جديد بالكوبرى لتصريف مياه الأمطار .

الجدير بالذكر أنه تم إنشاء سد ومفيض وهويس دمياط فى عام 1989 ويتكون من سد ترابي ومفيض من 5 فتحات وهويس ملاحي من الدرجة الأولى وكوبري فوق المفيض حمولة 60 طن.