شكرا لقرائتكم خبر عن 260 ألف طالب.. تعرف على استعدادات جامعة القاهرة لانطلاق العام الجامعى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت جامعة القاهرة جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة ببدء الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2023 / 2024 والمقرر له اليوم 30 سبتمبر، لاستقبال الطلاب الجُدد والقدامى والبالغ عددهم نحو 260 ألف طالب وطالبة بمختلف كليات الجامعة ومعاهدها.

وفيما يلى ننشر تفاصيل استعدادات جامعة القاهرة لانطلاق العام الجامعى الجديد":-

1- انتهاء أعمال الصيانة لمباني الجامعة والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق.

2- تجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية.

3- توفير كل احتياجات وإمكانيات العملية التعليمية، وعناصر الجودة التي تتطلبها من وسائل تعليم لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول.

4- استخراج البطاقات الجامعية.

5- انتهاء توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية.

6- توزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، بما يضمن سير العملية التعليمية على الوجه الأكمل.

7- إعداد برامج متكاملة ووضع خطة شاملة لتنفيذ أكبر خطة للأنشطة الطلابية بالكليات في جميع المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بما يتوافق مع مواهب الطلاب، وذلك من خلال إعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية بالكليات وإعلانها للطلاب.

8- كليات الجامعة انتهت من إعداد الخطط الخاصة باستقبال الطلاب الجدد من اليوم الأول للدراسة والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة ومرافق الجامعة وتاريخها، وذلك بمشاركة الطلاب القدامى.

9- إطلاق برنامج حافل بالأنشطة يتضمن معرضًا للأنشطة الطلابية التي تقدمها الإدارة العامة لرعاية الشباب مثل الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية والجوالة والأسر الطلابية.

10- التزام عمداء كليات الجامعة ومعاهدها وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالتواجد في الحرم الجامعي والانتظام منذ اليوم الأول للدراسة، وفتح أبوابهم أمام الطلاب للتعرف على مشاكلهم وإيجاد حلول عاجلة لها.