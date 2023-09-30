شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدل القيد الصافى بالمرحلة الابتدائية لـ102.2% عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير الرؤية والإنجاز "حكاية وطن"، أنه فيما يتعلق بإتاحة التعليم الابتدائي تسعى الدولة إلى رفع معدل الاستيعاب الصافي إلى 100 % بدءا بالمناطق المحرومة، ورفع معدل القيد الصافي إلى 98%والتوسع في أعداد المدارس المهيأة للدمج لتصل إلى 10%، موضحة أن معدل القيد الصافي للمرحلة 102.2% للابتدائية عام 2022/ 2023 مقابل 90.6%، لعام 2013/ 2014.

وأوضح التقرير أن معدل القيد فى المرحلة الإعدادية وصل إلى 96.4%، مقابل 80.9% عام 2013,2014، كما وصل عدد المدارس بالتعليم قبل الجامعى إلى 60.3 ألف مدرسة.

وأشار التقرير إلى أنه بالنهوض بالتعليم في المرحلة الإعدادية عملت الدولة على توفير قوة تدريسية مدربة وكافية، وعلى درجة عالية من المهنية بما يضمن التنمية الشاملة للتلميذ في المرحلة الاعدادية، والتركيز على المدرسة لتصبح محور إصلاح، وتحسين حقيقي لتحصيل الطالب، ورفع مستوى تعلمهم، وخاصة في اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى إجادة إحدى اللغات الأجنبية، وإتاحة فرصة تعليمية جيدة داعمة للتعلم، وغير مرتفعة الكثافة.

وعلى صعيد النهوض بالتعليم الثانوي وإتاحته للجميع تعمل الدولة، من خلال الخطة الاستراتيجية للتعليم، على استيعاب الراغبين المؤهلين من خريجي التعليم الإعدادي، واستيفاء الاحتياجات البشرية اللازمة للتعليم الإلزامي، وتدعيم قدرات المعلمين والقيادات المدرسية وكوادر التوجيه الفني في تطبيق منظومة تحديث التعليم الثانوي، وتطوير نظام الإدارة والمتابعة والتقويم، بما يضمن انضباط سير العملية التعليمية، وتحسين جودة الحياة المدرسية، وقد تبنت الحكومة المصرية ً مشروعا لتطوير التعليم منذ عام 2018 بهدف تحسين ظروف التدريس في المدارس الحكومية، ويتم تنفيذه على مدار خمس سنوات، بتمويل من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار أمريكى وخصص منها 100 مليون دولار أمريكي لتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.