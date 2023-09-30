شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء وتطوير عدد كبير من مستشفيات الحميات بتكلفة إجمالية بلغت 590.3 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير الرؤية والإنجاز "حكاية وطن" قيام الدولة بالعديد من الإنجازات خلال الـــ9 سنوات الماضية وذلك لتوفير بيئة صحية داعمة قوامها بنية صحية مؤسسية وهيئة طبية مدربة ومؤهلة بهدف توفير خدمات صحية عالية الجودة لجموع المصريين عبر تحديث المرافق الطبية وإمدادها بأحدث التجهيزات والمعدات اللازمة.

وقال تقرير الرؤية والانجاز"حكاية وطن ": قامت الدولة بإنشاء وتطوير عدد كبير من المستشفيات هذا كما امتدت جهود الدولة لمستشفيات الحميات بتكلفة إجمالية بلغت نحو 590.3 مليون جنيه خلال الفترة 2014 وحتى - مارس 2023.

وأضافت تقرير الرؤية والانجاز"حكاية وطن " تم تطوير العديد من مستشفيات الصدر بتكلفة إجمالية بلغت نحو 376,8 مليون جنيه عدد مستشفيات الحميات أصبح 55 مستشفى فى عام 2021 بينما كان 40 مستشفى 2014

يذكر أن إجمالى عدد المستشفيات فى مصر 2005 مستشفى كما تم علاج 2 مليون مريض بتكلفة 14.5 مليار جنية بينما عدد أسرة المستشفيات 131.5 ألف سرير وتمثل جيبتوفارما أكبر المدن من نوعها في الشرق الأوسط، حيث تقام على مساحة ١٨٠ ألف متر .



