شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء خريفية بامتياز.. انخفاض درجات الحرارة 4 درجات وأمطار متفاوتة اعتبارا من غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتباراً من غد الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023، سيشهد الطقس انخفاضاً في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (4:3 درجة مئوية)، يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، تكون معها الأجواء خريفية بامتياز.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 5 أكتوبر 2023 على النحو التالي:

السبت 30 سبتمبر 2023

القاهرة والوجه البحري العظمى 35 والصغرى 25، والسواحل الشمالية العظمى 30 والصغرى 23، وجنوب سيناء العظمى 39 والصغرى 28، وشمال الصعيد العظمى 39 والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 44 والصغرى 29.

الأحد 1 أكتوبر 2023

القاهرة والوجه البحري العظمى 31 والصغرى 24، والسواحل الشمالية العظمى 29 والصغرى 22، وجنوب سيناء العظمى 38 والصغرى 27، وشمال الصعيد العظمى 34 والصغرى 21، وجنوب الصعيد العظمى 44 والصغرى 28.

الإثنين 2 أكتوبر 2023

القاهرة والوجه البحري العظمى 30 والصغرى 22، والسواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 21، وجنوب سيناء العظمى 36 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 31 والصغرى 20، وجنوب الصعيد العظمى 42 والصغرى 27.

الثلاثاء 3 أكتوبر 2023

القاهرة والوجه البحري العظمى 30 والصغرى 21، والسواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 21، وجنوب سيناء العظمى 36 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 38 والصغرى 26.

الأربعاء 4 أكتوبر 2023

القاهرة والوجه البحري العظمى 31 والصغرى 21، والسواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 21، وجنوب سيناء العظمى 36 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 39 والصغرى 26.

الخميس 5 أكتوبر 2023

القاهرة والوجه البحري العظمى 31 والصغرى 21، والسواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 21، وجنوب سيناء العظمى 36 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 39 والصغرى 26.