شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة قيمة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية لـ363.4 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الدولة على مدار الـ 9 سنوات الماضية في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية للارتقاء بتحسين معيشة الفئات الأكثر احتياجا ووصل إجمالي المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/ 2023 نحو 363.4 مليار جنيه واستفادة 393.2 ألف أسرة من معاشات الطفل والمساعدات الضمانية بتكلفة تقدر بنحو أكثر من 2 مليار جنيه عام 2012/ 2022 ، كما بلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي خلال عام 2022 نحو 5.2 ملايين أسرة

وفى إطار العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وسد الفجوات التنموية الجغرافية والعمل على توفير الموارد في الريف والحضر وتعزيز الشمول ، حرصت الدولة على مدار الـ 9 سنوات على توطين التنمية لتقليل التعاونيات الجغرافية في كافة المجالات ومنذ عام 2018 نجحت الدولة في تقليص الفجوة الاقتصادية بين المناطق الحضرية والريفية ، وانخفضت معدلات الفقر في المناطق الريفية بدرجة اكبر مما كانت عليه في المناطق الحضرية حيث انخفضت من 38.4% في عام 2017/2018 الى 34.78% عام 2019.202 بانخفاض 3.6% مقارنة بانخفاض 1.6% في المناطق الحضرية ويعنى ذلك تقليل الفرق بين الفقر في المناطق الريفية مقابل الحضرية من 13.8 % الى 11.8 % ، كما تم تخصيص مبلغ 500 مليار جنيه عام 2021 لتطوير 4500 قرية في جميع أنحاء البلاد على مدار 3 سنوات لسد الفجوة الحضرية الريفية وتقليل الهجرة الداخلية الى المدن الكبيرة بحثا عن الفرص والحياة للأفضل.