شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الدول تقوم بالعمل والتضحية وليس بالكلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: النهارده هنحكى الحكاية بتاعت مصر من 2011 لحد النهارده.. لأن ده مهم أنكم تعرفوا.. هنقولكم من منظور الدولة.. من منظور يعني أيه دولة؟ وكانت بتقابل تحديات كبيرة كانت كفيلة زى ما انهت دول لغاية دول ما وقفتش على حالها، لغاية دلوقتي.. بكرر الكلام ده كتير فالناس بتقول بتكرر الكلام ده كتير ليه؟ .. للتذكرة.

أضاف الرئيس السيسي خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز": "علشان قدام ربنا أقوله قلت وكررت بدل المرة 100 مرة .. البلاد ما بتعشى بتنمو وتكبر كده ؟.. ولكن بتكبر وتنمو بعمل وشقا وتضحية وإخلاص وأمانة مش بالكلام".