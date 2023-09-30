شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الإنفاق على القطاع الصحى بموازنة 2023 بلغ 128.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن إجمالى قيمة الإنفاق على قطاع الصحة بموازنة 2022 / 2023 بلغ 128.1 مليار جنيه مقابل 37.2 مليار جنيه خلال عام 2014/2014 .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن نسبة زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات العامة والمركزية خلال 9 سنوات بلغت 419 %.

وأضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يجرى تطوير شامل لكل منشآت القطاع من وحدات صحية ومستشفيات ومعامل وبنوك الدم وذلك لضمان تقديم خدمات صحية متطورة للمواطنين تتفق مع معايير الصحة العالمية .

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن الخدمات الطبية التى يحصل عليها المواطنون مدعومة بنسبة 100 % خاصة لغير القادرين، وتابعت: يتم بالمستشفيات توفير أفضل الخدمات للذين لهم تغطية تأمينية بينما من يتم علاجه على نفقة الدولة يتم تقديم الخدمات الصحية له بالمجان .