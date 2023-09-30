شكرا لقرائتكم خبر عن توافد آلاف المعلمين على نقابتهم للمشاركة بمؤتمر تأييد الرئيس السيسى بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ توافد آلاف المعلمين منذ قليل على مقر نقابة المهن التعليمية، لحضور مؤتمر "معلمى مصر يؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسى الترشح لفترة رئاسية جديدة"، والذى تنظمه نقابة المعلمين بمقرها الرئيسي بالجزيرة، رافعين شعار استكمال بناء الجمهورية الجديدة، واستمرار عجلة التنمية والحفاظ على مكتسبات الدولة واستقرارها.

وناشدت النقابة العامة للمهن التعليمية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، واستكمال المشروعات القومية الضخمة التي بدأت منذ تولى الرئيس زمام الأمور في عام 2014، وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو رجل المرحلة الحالية، وهو القادر على قيادة الوطن، ووجوده ضرورة ملحة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي انطلقت في عهده.

وأوضح نقيب المعلمين خلف الزناتى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يمتلك كل مقومات القائد السياسي المحنك، وأنه رغم المؤامرات الخارجية والداخلية التي تواجه الوطن إلا أن نظام 30 يونيو بقيادة السيسي تمكن من التصدي لقوى الشر والإرهاب وتحملت مصر أعباء ضخمة في مواجهة الجماعات الإرهابية والمتطرفين، والتصدي لها بكل حزم وقوة، وتمكنت الدولة المصرية من دحر الإرهاب والقضاء عليه.

وأضاف "الزناتي" : أن السيسي بجانب الحرب على الإرهاب تمكن من إعادة بناء الدولة، ووضع أسس ودعائم قوية للجمهورية الجديدة، والمشاريع القومية الضخمة التي بدأت في عهد الرئيس خير شاهد على ذلك وهي أكثر من أن يتم حصرها.